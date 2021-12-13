Вспотевшая Андреева показала туго стянутую грудь

О неувядающей российской телеведущей Екатерине Андреевой слагают легенды. Говорят, что ей якобы приписали возраст в паспорте, а на самом деле ей гораздо меньше лет. Все это потому, что Андреева в свои 60 выглядит невероятно молодо и сексуально.
Ведущая восхищает поклонников и удивляет день ото дня. Недавно Екатерина Андреева выложила в своем "Инстаграм" свежее фото из Казани, где остановилась отдохнуть и проверить состояние здоровья в спа-отеле. На кадрах она предстала в коротком спортивном топе черного цвета, который туго стянул ее аппетитную грудь, а также в шортах люминесцентного цвета. Глаза Андреевой были как будто слегла помутневшими, а на оголенных плечах блестели капельки пота. Судя по всему, Андреева на славу потрудилась в бассейне. Не удивительно, ведь такая красота с неба не падает, над ней надо работать.
В разделе "Сторис" Екатерина Андреева рассказала, что сдала кровь на анализ и сделала УЗИ внутренних органов. Также в отеле она прошла программу специального питания, которое выводит из организма токсины.
Поездка Андреевой не обошлась без курьезов. Как выяснилось, она случайно взяла с собой два одинаковых кроссовка на одну ногу. Впрочем, это не помешало ей насладиться спортом и отдыхом.