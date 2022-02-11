Взбешенная Бородина облаяла матом закрутившего роман с чужой женой бывшего

Кажется, после развода со звездой "Дома 2" Курбан Омаров не долго убивался. По Сети разошлись снимки, на которых мужчину поймали в объятьях неизвестной блондинки. Позже выяснилось что та самая девушка – супруга футболиста.
Поклонникам знаменитой телеведущей, конечно, стало интересно, что она думает по поводу нового романа своего экс-супруга. Фанаты задали Ксении вопрос, как она относится к женам футболистов, явно намекая на скандальную связь Омарова. Бородина взбесилась от бестактности своих подписчиков, но увиливать не стала и откровенно высказалась насчет нашумевших новых отношений своего некогда возлюбленного, причем подбирать слова звезда телестройки не стала и так же завуалированно ругнулась матом.
"Дело в том, что мне давно буква Ю", – написала Ксения, заменив нецензурное слово.
Телеведущая заметила, что она давно занята своей личной жизнью, а чем занимается Омаров, ее не волнует. Она добавила, что совершенно не важно, кем является девушка: женой футболиста, косметологом или просто "девочкой-дурочкой", гораздо важнее ее воспитание.
Напомним, как выяснилось, новая пассия экс-супруга Бородиной – Анастасия Кудряшова является женой футболиста Федора Кудряшова. С появлением скандальных снимков спортсмен прокомментировал его отношения с девушкой.