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Шоу-бизнес
"Компромисс невозможен": беременная Орлова потеряла ребенка

"Компромисс невозможен": беременная Орлова потеряла ребенка

45-летняя певица Ольга Орлова замахнулась на нереальное, и ее планы рухнули.
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Российская певица Жанна Фриске умерла семь лет назад после рождения сына Платона стремительного развития рака. Артистку лечили за рубежом и в России, после чего звезда стала неузнаваемой, однако болезнь оказалась сильнее. Близкая подруга покойной певицы Ольга Орлова тяжело переживала смерть Фриске, особенно когда разразился внутрисемейный скандал между отцом Жанны Фриске и ее вдовцом Дмитрием Шепелевым. Ведущий забрал себе сына и лишил бабушку с дедушкой возможности общаться с внуком.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Родители и отец сына Жанны Фриске до сих пор не помирились, и это очень расстраивает поклонников звездной семьи и Ольгу Орлову, которая является крестной матерью Платона. Певица ранее говорила, что надеется на примирение сторон и воссоединение Платона с родителями Жанны Фриске, ведь он для нее родная кровиночка. Выходит, что и сама Орлова потеряла этого ребенка для себя, ведь она испытывает к Шепелеву неприязнь.

В эфире ютуб-шоу "Света вокруг света" Ольга Орлова призналась, что у нее есть собственное мнение на воссоединение семьи Фриске. Она уверена, что все можно спасти, попытка не пытка. Однако таролог Марианна Абравитова поспешила расстроить артистку и заявила, что план не сработает.

"Я не вижу в раскладе Таро совершенно никаких точек соприкосновения, уровень агрессии и неприятия в отношении друг друга такой, что компромисс просто невозможен", – разочаровала в беседе с журналистами таролог.

Эксперт отметила, что планы Ольги Орловой благие, но есть судьба. Так что певице остается только молиться за своего крестника. Сейчас мальчику девять лет. И если примирение и произойдет, то только когда сыну Фриске будет лет 25, считает таролог.

Напомним, 45-летняя Ольга Орлова беременна от мужа и вскоре родит малышку.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ольга Орлова. Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 16:45 Источник: "Тайны звезд" ✓ Надежный источник
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