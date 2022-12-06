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Шоу-бизнес
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"

"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"

В эти морозные дни у артистов самая горячая пора – концерт, съемки. Например, канал "Россия" уже практически отснял "огонек", под который страна будет встречать новый, 2023-й, год. Правда, Народной артистки России Аниты Цой там не будет. О причинах певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами юбилейной премии "Звезды Дорожного радио" в Санкт-Петербурге.
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"Так повелось уже много лет, что в Новый год на канале "Россия" меня нет, – вздыхает Анита. – Я не знаю, чем это объяснить – просто мистика какая-то! Мне говорят: "Когда понадобитесь – тогда пригласим!"

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Разумеется, такое отношение обижает Цой. "Я не считаю себя худшим в стране артистом, – заявила она. – Но однажды услышала даже в свой адрес обидное: "В этом сезоне корейцы нам не нужны!" (дедушка певицы, Юн Сан Хым, в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком – Прим. ред.). Словом, я на этом телеканале очень редкий гость. Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась , а для всех остальных я, видимо, не подхожу",

Что же касается первой кнопки, то туда Цой зовут охотнее. "Про этот год, правда, не знаю, списки участников новогодней съемки еще только утверждаются, но я надеюсь, что попаду, – пояснила звезда. – Хотя там свой формат и свой подход".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В саму же новогоднюю ночь, когда будут показывать этот самый "огонек", Анита Цой будет работать и эфир не увидит. "Год был непростой, что будет в следующем – тоже непонятно, – пояснила певица. – Поэтому хочется, чтобы у моего коллектива была возможность заработать и чувствовать себя уверенно. И все этому рады! У меня с вечера 31 до утра 1 январе все расписано. А отметим потом – это менее важно сейчас".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 6 декабря 2022, 11:15 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки

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