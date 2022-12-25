"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни

Старшее поколение боготворит его за яркую музыкальную юность, а современная молодежь уважает как артиста с большой буквы. Олег Газманов с 80-х годов оббивал пороги концертных залов, сделал сцену вторым домом и вдохновлял толпы пускаться в пляс.
Его песни "Эскандрон", "Морячка", Есаул" и другие культовые хиты отечественной эстрады помнят и любят по всей день. Но ничто не вечно, даже самые яркие и зажигательные звезды шоу-бизнеса время от времени затухают.
На 72 году жизни Олег Газманов все-таки решил отправиться на покой. Сегодня, 25 декабря, жена сообщила об уходе артиста с работы. Она разместила в Сети его фотографию. Мужчина предстал на ней в черном одеянии с легкой улыбкой и лохматой бородой.
"В этом году прошел последний концерт. Заслуженный отпуск", — подписала кадр супруга певца Марина.
Теперь поклонникам приходится мириться с осознанием, что кумир покинул их на не совсем определенный срок. "Прощай, есаул!" — кричат фанаты в расчете, что Олег Газманов еще вернется к ним и согреет теплотой своего голоса.
Не так давно артист жаловался на здоровье, а также показывал эзотерический оберег на своей шее — волчий зуб. Уже несколько лет Олег Газманов носит шаманский талисман, который якобы приносит ему мужество и силу.