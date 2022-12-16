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Шоу-бизнес
Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор

Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор

Супруга Олега Газманова пожаловалась на здоровье.
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Марина Газманова – счастливая жена и мать, которая, несмотря на бытовые хлопоты, успевает вести свой блог в интернете. Супруга 71-летнего Олега Газманова рассказывает поклонникам многое: делится радостными моментами и не забывает порой поплакаться в жилетку.

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Олег Михайлович Газманов певец

Например, недавно она пожаловалась, что ее мучают боли. "Суровый приговор – хроническая мигрень". А ведь жене артиста, как она сама призналась, хочется иногда выпить "фужер холодного игристого". Поклонники забили тревогу и заподозрили женщину в пристрастии к спиртному.

Таролог Марианна Абравитова поспешила успокоить переживающую публику. Раскинув карты, эксперт заверила: у Газмановой нет нездорового желания распивать алкоголь. При этом таролог убедилась, что Марина корчится от жуткой боли в голове. Абравитова посоветовала избраннице артиста найти своего специалиста, что, конечно, очень сложно.

Ранее жена Олега Газманова рассказала о подготовке к Новому году. Женщина дала понять, что это приносит ей особое удовольствие. Рассматривая очередные кадры от Марины, поклонники увидели "старого толстосума". Подробнее об этом писали "Дни.ру".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 18:10 Источник: Тайны звезд ✓ Надежный источник
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