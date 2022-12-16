Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор

Марина Газманова – счастливая жена и мать, которая, несмотря на бытовые хлопоты, успевает вести свой блог в интернете. Супруга 71-летнего Олега Газманова рассказывает поклонникам многое: делится радостными моментами и не забывает порой поплакаться в жилетку.
Например, недавно она пожаловалась, что ее мучают боли. "Суровый приговор – хроническая мигрень". А ведь жене артиста, как она сама призналась, хочется иногда выпить "фужер холодного игристого". Поклонники забили тревогу и заподозрили женщину в пристрастии к спиртному.
Таролог Марианна Абравитова поспешила успокоить переживающую публику. Раскинув карты, эксперт заверила: у Газмановой нет нездорового желания распивать алкоголь. При этом таролог убедилась, что Марина корчится от жуткой боли в голове. Абравитова посоветовала избраннице артиста найти своего специалиста, что, конечно, очень сложно.
Ранее жена Олега Газманова рассказала о подготовке к Новому году. Женщина дала понять, что это приносит ей особое удовольствие. Рассматривая очередные кадры от Марины, поклонники увидели "старого толстосума". Подробнее об этом писали "Дни.ру".