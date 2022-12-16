До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад

Еще год назад коронавирус казался россиянам самым чудовищным испытанием века. Кто бы мог подумать, что всего через несколько месяцев наступит настоящий ад, который затронет каждую семью, и от которого не получится скрыться. Яна Рудковская и Евгений Плющенко, как и многие другие жители страны, познали этот ужас.
На фоне общественных волнений и массовых попыток защититься, звездная блондинка и знаменитый фигурист узнали о болезни старшего сына Александра — Гном Гномыча. Целых 10 дней мальчика терзал мучительный недуг.
"Очень тяжело всем домашним было (мы не выносим такие переживания на публику, но поверьте, тревожились мы очень)", — рассказала про наступивший в семье ад Яна Рудковская.
Знаменитость добавила, что теперь болеет сама, да еще при этом продолжает работать. Сила этой железной леди восхищает. "Пришел какой-то адский грипп, которым болеть тяжелее, чем ковидом!" — поделилась жена Евгения Плющенко. Из симптомов она отметила высокую температуру и мучительный кашель.
Семейный врач звездной четы говорит о снижении коллективного иммунитета. Так что продюсер призывает россиян быть осторожными. "Берегите себя, берегите близких и берегите друзей!" — попросила Яна Рудковская. Поклонники отреагировали на это эмодзи в виде рыдающего смайлика. Жена Евгения Плющенко довела народ до слез.