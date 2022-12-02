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Шоу-бизнес
"Она ушла!": Убитый горем Садальский похоронил любимую женщину

"Она ушла!": Убитый горем Садальский похоронил любимую женщину

Трагедия внезапно настигла Станислава Садальского.
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Официально женат скандально известный актер был всего однажды, однако романы ему приписывали со многими знаменитостями. Несмотря на все слухи, актер так и не завел новую семью – многие злопыхатели списывают это на непростой характер Станислава Садальского.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Строить любовь артист, может быть, и не умеет, но дружить с женщинами, а также ими восхищаться скандалист за годы своей жизни научился. Так, например, сегодня звезду театра и кино до глубины тронула смерть актрисы Милен Демонжо. Пожалуй, ее можно отнести к любимым женщинам блогера, ведь, увидя ее в картине "Три мушкетера" во время поездки в лагерь, она буквально запала ему в сердце.

"Фильм произвел неизгладимое впечатление на пионеров. Обычно такого рода картины шли под грифом "Детям до 16 лет", – поделился воспоминаниями с подписчиками Станислав Садальский.

В своем блоге актер посвятил Милен Демонжо трогательные и восхваляющие строки, похоронив ее таким образом. Своим читателям он напомнил, что настоящее имя актрисы – Мария-Элен, родилась она в Харькове и в жизни была "дерзкая, очень живая, обольстительная".

Очевидно, что из-за смерти звезды мирового кинематографа артист оказался убит горем, ведь отреагировал на эту новость он очень эмоционально.

"Вот и она ушла!" – написал в своем блоге Станислав Садальский.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Стас Садальский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 21:39 Источник: Телеграм-канал Станислава Садальского ✓ Надежный источник
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