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Шоу-бизнес
Жена умерла, а сын оставил без внуков и подался в монахи: что случилось с актером Стебловым

Жена умерла, а сын оставил без внуков и подался в монахи: что случилось с актером Стебловым

Артист не раз сталкивался с испытаниями в личной жизни.
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Актерская карьера Евгения Стеблова сложилась на редкость удачно. Он прославился еще молодым, сыграл множество ярких и разноплановых ролей и всегда активно снимался. А вот личная жизнь артиста оказалась не такой гладкой и безоблачной.

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Евгений Стеблов появился на свет в 1945 году. Отец будущего артиста работал радиоинженером, а мама трудилась учительницей и увлекалась театром. Именно от нее Евгению досталась тяга к искусству, которая предопределила его жизненный путь. Окончив школу, он твердо решил стать актером и поступил в Щукинское училище.

Одну из своих первых и самых известных ролей Стеблов получил по удачному стечению обстоятельств. Однажды начинающий актер пришел на кастинг к фильму "Я шагаю по Москве" в надежде получить хотя бы мелкую работу, но буквально вытянул счастливый билет. Ему доверили сыграть одного из ключевых героев – Сашу Шаталова. После этой роли на артиста буквально обрушились слава и любовь зрителей.

Творческая карьера Евгения Стеблова развивалась очень стремительно. Но успех не мешал ему строить личную жизнь. Свою главную любовь, Татьяну Осипову, актер встретил еще в молодости. Будущие супруги познакомились на дне рождения общего друга и вскоре поняли, что не могут друг без друга.

В 1971 году влюбленные поженились, а спустя пару лет стали родителями сына Сергея. Супруги построили по-настоящему крепкий союз и прожили душа в душу почти 40 лет. Но в 2010 году семейное счастье разрушила трагедия. Жена артиста скончалась после тяжелой продолжительной болезни.

Вскоре после смерти супруги на Стеблова обрушилось еще одно потрясение. Его единственный сын, Сергей, подался в монахи и дал обет безбрачия, оставив знаменитого отца без внуков. Как бы ни было горько, артист принял выбор наследника. Теперь он навещает сына всего раз в год.

К счастью, после череды испытаний Евгений Стеблов не остался в одиночестве. Он исполнил волю супруги, которая просила его не ставить крест на личной жизни после ее кончины, и снова женился. Новой избранницей актера стала финансист Любовь Глебова, которая моложе его на 12 лет. Сейчас 77-летний Евгений Юрьевич счастлив во втором браке и дарит свою заботу супруге и ее наследникам.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Евгений Стеблов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 17:40 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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