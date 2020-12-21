"Напоминает военную службу": как живет ушедший в монастырь сын 75-летнего Стеблова

Актер Евгений Стеблов, известный по фильмам "Я шагаю по Москве", "Раба любы" и "Сибирский цирюльник", женат уже второй раз. От первого брака – с финансистом Татьяной Осиповой – у него есть сын. Правда, наследник принял монашеский постриг.

Сергей Стеблов родился в 1973 году, окончил Щукинское, был телеведущим, актером, сценаристом, режиссером, продюсером. Уже в зрелом возрасте он крестился и хотел поступать в духовную семинарию, да родители отговорили. Несколько лет Сергей ездил трудником на Соловки. А в 2010-м, после смерти от врожденного порока сердца матери, оставил мирскую суету и ушел в Спасо-Преображенский монастырь.

Причем про это решение Евгений Стеблов узнал случайно – сын оставил ему записку. "При жизни мамы я не решался, ее это убило бы…" – написал наследник.

В обители сын знаменитого актера прошел все ступени – работал на скотном дворе и доил коров, стал послушником, потом – иноком.

"Раньше, до пандемии, раз в год навещал его, – вздыхает актер. – Неделю жил с позволения священноначалия. На двух самолетах летал. До Архангельска, а потом на Як-40. А сейчас, в пандемию, и нельзя. Иногда разговариваем с ним по телефону. И он теперь – не Сережа, а отец Фотий, в переводе – свет".

Правда, отец духовный исповедовать своего отца земного не может. "Еще не имеет такого права, – объяснил Стеблов. – Он только стал монахом. Это долгий путь. Все индивидуально и разумно. Монастырская жизнь где-то напоминает военное служение. Но с существенной разницей. Все-таки военная служба подразумевает строгое, а иногда и насильственное подчинение. А в монастыре все по доброй воле. В любой момент можешь уйти. Но это такая же ломка, как и прийти".