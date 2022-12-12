Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Понедельник
12 декабря
Лента новостей
20:40
"Разве это так важно?": Орлова намекнула на смерть ребенка после пропажи живота
20:20
"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*
20:00
Мошенник обобрал трех пугливых пенсионерок на миллион рублей
19:40
Баба ягодка опять: ненасытная Высоцкая похвасталась обнаженным телом с торчащей грудью
19:20
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
19:00
Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму
18:40
Кризис, пандемия, катаклизмы: российский Нострадамус предсказал самые громкие события в мире
18:20
Прилюдно взявшая у старика Волочкова открыла завесу тайн: Мой любимый человек
18:00
На стройке в столице Хакасии упал башенный кран
17:40
"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот
17:20
"В этом году другое": разделившая постель со стариком Цымбалюк-Романовская мечтает сузить растянутый стыд
17:00
"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
16:41
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
16:20
Молоденький избранник Лепса: Мне хотелось серьезных отношений
16:00
"Чья бы корова мычала": Собчак врезала голозадой деве из койки старика Петросяна
15:40
"Остается перегной": крик души нуждающегося в общении и искренности Билана
15:20
Олени-мигранты с голодухи бегут в Подмосковье
14:40
Без трусов: Показавшая голый зад бесстыдница Шукшина засветила свою глубокую дырку
14:21
"Елка телеканала МУЛЬТ" в Крокусе и еще три варианта новогоднего семейного досуга в столице
14:20
Когда новый роман заранее обречен на провал?
14:00
Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина
13:46
Где найти елочные игрушки по бюджетным ценам
13:22
Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети
13:02
"Спит со всеми": Отчаявшаяся найти спонсора Волочкова сует свою промежность первым встречным
12:40
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
12:20
"Сучка эдакая": наглая провинциалка Асмус вышвырнула Харламова на улицу без штанов
12:00
Юрист предупредил: трем категориям россиян нельзя брать кредиты
11:40
"Спасибо за счастье": порвавшая с Авербухом Арзамасова вынашивает второго ребенка
11:20
8 лет тюрьмы: стычка уральского бомжа и пенсионера привела к смерти
11:00
Пожар у ТЦ в Балашихе: видео
10:40
"Критическая черта": дочь вышедшей из больницы Алферовой уже наметила похороны
10:20
"Дружат против нас": Пригожин возмущен бесстыдством покинувших и клеймящих Россию звезд
10:00
Аккумулятор для легкового авто: тест на качество
09:40
"Красота какая!": гуляем по зимнему саду Розы Сябитовой
09:20
Сколько чашек кофе можно пить детям?
09:00
"Ей повезло": Ставшая мамочкой Стриженова раскошелилась на хоромы для приемной дочери
08:45
Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие
08:20
Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году
08:00
Кто такой Джон Голт?
06:08
Топ-3 самых дорогих операций звезд
04:06
От 20 до 100 тысяч рублей: Как получить деньги за падение во дворе своего дома
02:08
Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами
00:04
Парамонов день: приметы 12 декабря
22:20
Курица по-мароккански: рецепт вкусного блюда от Марины Юдашкиной
19:59
Как построить счастливые отношения: ценные советы от астролога
18:27
"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки
18:08
Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье
17:19
"Большая утрата": в возрасте 93 лет умер Георгий Санников
16:53
Грохнулась у камина, а пламя – в лицо: обезображенная Голубкина вышла на связь после несчастного случая
15:16
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изменившаяся Алина Кабаева вызвала оторопь
"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки
Грохнулась у камина, а пламя – в лицо: обезображенная Голубкина вышла на связь после несчастного случая
Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова

"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова

Равшана Куркова еще в детстве начала сниматься в кино.
прочитано 328 раз

Популярная российская актриса театра и кино Равшана Куркова родилась в Узбекистане в 1980 году. Ее карьера была предрешена с раннего детства, ведь и мать, и отец звезды являлись артистами. Юное дарована начала сниматься в 12 лет.

ПО ТЕМЕ

"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына

Первой серьезной работой актрисы стало узбекское артхаусное кино "Тайна папоротников". Картина вышла в свет в 1992 году, а уже в конце 90-х будущая звезда переехала из Ташкента в Москву.

Изначально Равшана Куркова работа на телевидении, участвовала в создании различных ток-шоу в качестве редактора и помощника режиссера. Позже начала сниматься в фильмах и сериалах на постоянной основе.

Сегодня она является востребованной актрисой, сыгравшей в 50 с лишним картинах. На днях 42-летняя звезда ушла со съемочной площадки второго сезона сериала "Контакт".

Вот и все, съемочный процесс закончен – актеры заслужили отдых. А поклонники звезды ахнули от радости, ведь в скором времени Равшана Куркова вновь появится на экранах.

Об окончании съемок актриса рассказала в социальных сетях. Вообще, она довольно часто делится мыслями подписчиками. Наверное, одним из самых трогательных постов звезды стало посвящение ее коллеге по цеху Сергею Пускепалису, который развился в ДТП.

"Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени", – написала Равшана Куркова в сентябре, опубликовав трогательное совместное фото.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Равшана Куркова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 19:20 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вцепившийся в стакан Майков полез целоваться к Стычкину на премьере сериала "Контакт"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?

Правду не скрыть
Шоу-бизнес

Молоденький избранник Лепса: Мне хотелось серьезных отношений

Честно о личном
Шоу-бизнес

"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот

Блондинка не мелочилась
Шоу-бизнес

Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму

Женщина оторвалась

Гороскоп

Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака

Здоровье

"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
Сколько чашек кофе можно пить детям?
Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+