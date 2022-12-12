"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова

Популярная российская актриса театра и кино Равшана Куркова родилась в Узбекистане в 1980 году. Ее карьера была предрешена с раннего детства, ведь и мать, и отец звезды являлись артистами. Юное дарована начала сниматься в 12 лет.
Первой серьезной работой актрисы стало узбекское артхаусное кино "Тайна папоротников". Картина вышла в свет в 1992 году, а уже в конце 90-х будущая звезда переехала из Ташкента в Москву.
Изначально Равшана Куркова работа на телевидении, участвовала в создании различных ток-шоу в качестве редактора и помощника режиссера. Позже начала сниматься в фильмах и сериалах на постоянной основе.
Сегодня она является востребованной актрисой, сыгравшей в 50 с лишним картинах. На днях 42-летняя звезда ушла со съемочной площадки второго сезона сериала "Контакт".
Вот и все, съемочный процесс закончен – актеры заслужили отдых. А поклонники звезды ахнули от радости, ведь в скором времени Равшана Куркова вновь появится на экранах.
Об окончании съемок актриса рассказала в социальных сетях. Вообще, она довольно часто делится мыслями подписчиками. Наверное, одним из самых трогательных постов звезды стало посвящение ее коллеге по цеху Сергею Пускепалису, который развился в ДТП.
"Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени", – написала Равшана Куркова в сентябре, опубликовав трогательное совместное фото.