Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

СМИ сообщают о смерти Сергея Пускепалиса.



По данным сразу нескольких изданий, 56-летний Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Авария произошла примерно в 12:00 на трассе М8. Иномарка, в которой находился знаменитый актер и еще один человек, столкнулась с фурой.

Телеграм-канал "112" уточняет, что Пускепалис находился на месте пассажира. Водитель фуры в настоящий момент в реанимации. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Правоохранительные органы узнают подробности произошедшего.

Напомним, Сергей Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и членом Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Он был довольно востребованным актером. В его фильмографии – порядка 70 кинолент. Самые известные проекты с участием Пускепалиса – "1941. Крылья над Берлином" (2022), "На острие" (2020), "Доктор Анна" (2016), "Ледокол" (2016), "Битва за Севастополь" (2015), "Метро" (2012).

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