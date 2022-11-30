"Это дискриминация!": Барецкий вцепился зубами в тяжеленную драгоценность стоимостью в 10 миллионов

Стас Барецкий счел новые правила на таможне дискриминацией.

Сегодня, 30 ноября, стало известно о том, что в аэропорту Екатеринбурга у пассажира, отправляющегося в ОАЭ, изъяли массивную золотую цепь, которая лежала в рюкзаке. По данным уральского таможенного управления, украшение весит почти четыре килограмма, а его стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Также предполагается, что это золото 999 пробы. Эту новость прокомментировал шоумен Стас Барецкий, который, не секрет, является любителем подобных украшений.

Он считает, что действия таможни – дискриминация. Мол, если бы пассажир провозил ящик водки, сотрудники контролирующих органов были бы вправе ее изъять, опасаясь дальнейшего применения тары и жидкости. Но в случае с цепью таможенники якобы поступили не по совести. "Конечно является дискриминацией <...> Почему такие предъявы кидаются, я не понимаю", – цитирует Барецкого Пятый канал.

Стас считает, что хозяин столь массивного украшения сам сглупил. По мнению шоумена, мужчине следовало бы надеть цепь на себя, и тогда оно считалось бы украшением, а значит, и снять его якобы нельзя было бы. Барецкий, образно говоря, зубами вцепился в эту тяжеленную цепь, желая донести, что таможенники поступили неправильно.

Однако их действия являются законными. Возможно, Стас Барецкий не знает, что с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023-го в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгоценных металлов. Сейчас цепь находится на экспертизе. Специалисты определяют характер данного изделия.