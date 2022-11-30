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Шоу-бизнес
"Это дискриминация!": Барецкий вцепился зубами в тяжеленную драгоценность стоимостью в 10 миллионов

"Это дискриминация!": Барецкий вцепился зубами в тяжеленную драгоценность стоимостью в 10 миллионов

Стас Барецкий счел новые правила на таможне дискриминацией.
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Сегодня, 30 ноября, стало известно о том, что в аэропорту Екатеринбурга у пассажира, отправляющегося в ОАЭ, изъяли массивную золотую цепь, которая лежала в рюкзаке. По данным уральского таможенного управления, украшение весит почти четыре килограмма, а его стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Также предполагается, что это золото 999 пробы. Эту новость прокомментировал шоумен Стас Барецкий, который, не секрет, является любителем подобных украшений.

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Он считает, что действия таможни – дискриминация. Мол, если бы пассажир провозил ящик водки, сотрудники контролирующих органов были бы вправе ее изъять, опасаясь дальнейшего применения тары и жидкости. Но в случае с цепью таможенники якобы поступили не по совести. "Конечно является дискриминацией <...> Почему такие предъявы кидаются, я не понимаю", – цитирует Барецкого Пятый канал.

Стас считает, что хозяин столь массивного украшения сам сглупил. По мнению шоумена, мужчине следовало бы надеть цепь на себя, и тогда оно считалось бы украшением, а значит, и снять его якобы нельзя было бы. Барецкий, образно говоря, зубами вцепился в эту тяжеленную цепь, желая донести, что таможенники поступили неправильно.

Однако их действия являются законными. Возможно, Стас Барецкий не знает, что с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023-го в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгоценных металлов. Сейчас цепь находится на экспертизе. Специалисты определяют характер данного изделия.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кадр: Youtube.com
Автор: 30 ноября 2022, 20:15 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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