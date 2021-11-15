"Двойняшками с ДЦП": заговорили о беременности Пискун от Барецкого

Стас Барецкий часто делает заявления, которые шокируют общественность. Сейчас он заговорил о беременности Алены Пискун.

Стас Барецкий сделал шокирующее заявление об Алене Пискун. Говорят, что она ждет ребенка от экс-участника группы "Ленинград". Уже даже известно, что наследников двое – блондинка беременна двойняшками. Пол пока никто не уточняет.

Еще одной новостью стало то, что по словам шоумена, дети родятся с ДЦП. Сама звезда пока никаких комментариев не давала. Неизвестно, беременна ли она вообще на самом деле.

"Алёна Пискун вчера мне заявила, что беременна от меня двойняшками с ДЦП. На что я ей сказал, что не могу иметь детей! И она теперь пытается меня шантажировать! Алёна Пискун – это фрик, и я не хочу иметь с ней ничего общего!" – выговорился Стас Барецкий.

Он также не постеснялся рассказать о том, что девушка якобы шантажирует его. Причем делает она это не одна, а вместе со своей подругой.

"Она мне звонит ночами! А однажды приехала ко мне в Мытищи с Олесей Малибу. Я их не пустил так они орали, что я подлец показывали свои груди! И перепугали мне всех соседей по даче! Мне эти девушка не интересна! Она от кого угодно может быть беременна (и причем здесь я). Я не отрицаю, что у нас с ней было! Но у нее и помимо меня наверняка было с кем-то! Просто она претендует на мои доходы с ритуального бизнеса! Так как считает, что сейчас во время пандемии я "купаюсь в золоте", – подытожил артист.