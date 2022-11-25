Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам

Кристина Орбакайте долго пыталась усидеть на двух стульях.

В феврале этого года мир российского шоу-бизнеса поделился на "до" и "после". Некоторые артисты отказались работать в России и покинули страну, боясь потерять нечто большее. Другие выразили яркую патриотическую позицию и стали защищать интересы своей страны. Кристина Орбакайте оказалась одна из те, кто ни с теми и не с другими. Она словно не заметила никаких изменений в мире и продолжает курсировать между Россией и США, заезжая периодически в Литву и Израиль, где теперь живет вместе с мужем и детьми ее мать, Алла Пугачева.

За свою жизнь Кристина Орбакайте выпустила более 10 музыкальных альбомов и стала любимицей миллионов россиян. Тем не менее, кроме российской аудитории она по сути никому больше не нужна. А кушать-то хочется всегда, поэтому и зарабатывать надо.

Не секрет, что у Кристины Орбакайте есть не только российский паспорт. В 2002 году певица получила литовское удостоверение личности, но формально она является не гражданкой, а репатриантом. Тем не менее, выступать она продолжает в России. На днях Орбакайте показала видео, на кадрах которого поезд мчит ее в Волгоград, а она машет ручкой в отражении окна.

"А сегодня Волгоград!" – радостно сообщила вильнувшая хвостом словно хитрая лиса и скорчившая рожу Кристина Орбакайте.

Напомним, в 2022 году в СМИ появились слухи об эмиграции Кристины Орбакайте в США. Однако тогда певица опровергла их, выступив на корпоративе в Крыму и подтвердив таким образом свою приверженность России.