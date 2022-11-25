"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг

"Каждая работа с Леночкой Голицыной – это интересное художественное событие, включая сам процесс, всегда превращающийся в праздник. Недавно мы встретились с Леной в ее фотостудии просто поговорить и обсудить серьезную съемку. Но креатив Елены всегда зашкаливает. Она принесла крылья, белые и черные. Балетная пачка белого лебедя у меня была с собой, и мы сняли мультяшную историю в клипе, но с идеей. Борьба добра и зла, белого и черного, зависти и козней, наивности, противоречий, эмоций... Интересно ваше мнение об этом легком экспромте", – написала Волочкова.
Фанаты не оценили старания фотографа и балерины. Многие оценили работу как скрытое издевательство над Волочковой.
"Над Волочковой уже стебутся все кому не лень, а она все думает, что она популярна"; "Леночка уже поняла, что без жесткого фильтра конфетку не сделать, понять и простить. Все-таки Анастасия женщина почти пожилая"; "Извините конечно, но как реклама ритуальных услуг"; "У меня кровь пошла из глаз", – написали разочарованные фолловеры.
Впрочем, Анастасия Волочкова не стала реагировать злом на зло. Она уверена, что хейтеры просто завидуют ее успеху.