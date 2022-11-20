Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
партнеры
Воскресенье
20 ноября
Лента новостей
15:08
"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман
14:44
Истерика: брошенная Лепсом Барановская уступила счастье сопернице
14:02
"Дусю опять огулял": Сын Елены Яковлевой показал пузатую невесту
13:17
Берет в рот и раздвигает ноги: сколько стоит ночь с Волочковой?
12:26
Тело пропавшей Дубцовой нашли в воде
11:45
“Вот это я понимаю!”: разделившая постель с другом Андреева рискнула на интим без обязательств
11:04
Нагулявшая живот невестка Королевой открещивается от ребенка: Зачем нам сейчас?
10:48
“Страшнее онкологии ничего нет”: раздувшаяся Гузеева ошарашила врача
09:55
Сверкает обручальным кольцом: 80-летняя Алентова в белом наряде с букетом принимает поздравления
08:19
Бизнес с мужем: как сохранить счастливый брак?
07:45
Отбил жену у Крючкова и запретил дочке становиться актрисой: личная жизнь Михаила Ульянова
06:16
Звуки с другой планеты: тувинское горловое пение
05:15
Космополитичный проект в тель-авивском стиле запустили в Москве
04:28
Скандальные выходки Джонни Деппа: от публичного оголения до нарушений закона
02:09
Тест: Насколько хорошо вы знаете советские экранизации зарубежной классики
00:01
Икона Божией Матери "Взыграние": что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник
22:11
Здоровье, отношения и деньги: из каких сфер состоит ресурсное состояние и как его достичь
21:01
"Хой жив!": к утонувшей могиле звезды "Сектора Газа" ломятся толпы фанатов
20:05
Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"
19:21
Как вдохновлять мужчину на поступки ради вас
17:43
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю
16:53
Обтеклись: Оголившая грудь молодая жена Цекало увлажнила разом толпу мужиков
15:48
"Плевать, что подумают": распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы
14:41
Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко
14:34
Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте
13:12
Раздвинувшая ноги Асмус накинулась на зрителей в зале с матерщиной: Как меня з***ли
12:45
Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской
12:33
Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя
12:03
"Ради своего эгоизма": торгующую наследием Гурченко внучку оплевали с ног до головы
11:13
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
10:41
Фу! Распустившийся сын-фрик Яковлевой сунул под нос незнакомцам упругий бугорок в штанах
09:59
Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой
08:03
Шарлотка с яблоками: звезда шоу "Уральские пельмени" Мясников делится домашним рецептом
06:39
Стройность за одну операцию. Что сделать, чтобы похудеть?
04:26
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
02:19
Какую "вторичку" сейчас выгодно покупать?
00:03
Михайловская родительская суббота: что можно и нельзя делать 19 ноября
21:57
"Царствия небесного": Россияне оплакивают уход облитой кислотой Цымбалюк-Романовской
20:52
Потеряла слишком много крови: зверски раненую Загитову не смогли спасти
19:54
Развод? Схватившая сына выпившая Подольская валит из дома с чемоданом ценностей
18:57
Станет соседкой Навального*: адвокат поставил точку в скандале с вымогательством у "Ростеха" и Собчак
18:14
"Повелась": брошенная перед родами звезда "Дома-2" напоролась на те же грабли с новым мужиком
18:02
Залетевшая малышка из "Ворониных" выкатила пузо с хахалем-сосунком: Отец ребенка
17:23
"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
16:59
По стопам Волочковой: справившая нужду зазноба Газманова блеснула зассанным снегом между ног
16:34
В Израиле гарантировали покинувшей родину Пугачевой бесплатные похороны и место на кладбище
16:24
"Избавление": дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти
15:56
Кабаева впервые привела сына на хоккей: видео
15:43
Великолепный партнер: Янковский вывел в свет грудастую эскортницу
14:50
"Его отвергают": разродившаяся Катя Гордон сломала жизнь сыну
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какое счастье": оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
Прихлебателей неразборчивой Пугачевой обмазали фекалиями с ног до головы: Такую дрянь выпускает
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю
Обтеклись: Оголившая грудь молодая жена Цекало увлажнила разом толпу мужиков
Развод? Схватившая сына выпившая Подольская валит из дома с чемоданом ценностей
По стопам Волочковой: справившая нужду зазноба Газманова блеснула зассанным снегом между ног
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Истерика: брошенная Лепсом Барановская уступила счастье сопернице

Истерика: брошенная Лепсом Барановская уступила счастье сопернице

Юлия Барановская получает от злодейки-судьбы подножку за подножкой: бесконечная черная полоса.
прочитано 161 раз

Юлия Барановская, которая столько лет прожила в одиночестве после того, как ее бросил Андрей Аршавин, обрела, казалось бы, надежду на женское счастье. Еще в декабре прошлого года по Москве потекли слухи о том, что свое сердце телеведущая собирается отдать свое исстрадавшееся сердечко в руки самого Григория Лепса!

ПО ТЕМЕ

"Сложно": Проблемы дочери одиночки Барановской всплыли наружу

"Такая боль!": брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Появление слухов совпало с новостями о грядущем разводе Григория Лепса с его женой Анной Лепс. Предполагаемый и официально не подтвежденный роман певца с Юлией долго не продлился. Артист попытался вернуться к жене и продолжить воспитывать троих детей. Таким образом, Юлия Барановская уступила счастье сопернице, даже толком и не поборовшись за красавца-мужчину.

Брошенной Лепсом телеведущей, уверены многие, сейчас есть о чем переживать, кроме неудавшихся отношений. Дома у Юлии Барановской разворачивается настоящая драма: ее дочь Яна, переживает сейчас кризис подростковой сепарации. Дошло даже до того, что 14-летняя девушка отказывается фотографироваться вместе с матерью и семьей.

Свой комментарий на этот счет дал психиатр Дмитрий Клевцов. По мнению специалиста, девушка подсознательно конкурирует с матерью.

"Это нормально в подростковом возрасте. Если она (Юлия Барановская – Прим. ред.) будет на нее давить, то она получит истерику или бунт в каком-то другом проявлении", – призвал он Юлию Барановскую расслабиться и выдохнуть.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Юлия Барановская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2022, 14:44 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От "домашнего тирана" Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне склонили головы: тело пропавшего Нагиева всплыло в неожиданном месте

Расследование завершено
Шоу-бизнес

Нагулявшая живот невестка Королевой открещивается от ребенка: Зачем нам сейчас?

Сделала парня рогатым
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"

Разве это совершенство?
Шоу-бизнес

Лишилась живота: избежавшая тюрьмы обрюхаченная Собчак отрезала часть себя

Кровь стынет!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+