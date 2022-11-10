"Сложно": Проблемы дочери одиночки Барановской всплыли наружу

Юлия Барановская рассказала о жизни дочери от Андрея Аршавина.

Отношения с прославленным футболистом для телеведущей – не самая приятная глава в ее жизни. После девяти лет гражданского брака она оказалась брошена Андреем Аршавиным, при этом звезда одинока до сих пор. Но есть и плюсы – у Юлии Барановской родились на свет прекрасные дети, целых трое.

Звезда телеэкрана не раз говорила, что старается успеть во всем – и в работе, и в воспитании наследников. Судя по всему, ей это удается, ведь ведущую нередко можно увидеть в компании двух сыновей и дочери. В одном из последних интервью она, кстати, поведала о жизни 14-летней Яны, благодаря чему ее проблемы всплыли наружу.

Как оказалось, у девочки весьма непростой характер, который она показывает не только дома, но и за его пределами. Дочка Андрея Аршавина не привыкла держать язык за зубами и всегда старается высказать свою точку зрения на тот или иной счет.

"Окружающим с ней довольно сложно, а меня эти качества искренне восхищают — они помогут ей в жизни", – разоткровенничалась Юлия Барановская.

Яна при этом не боится критиковать и собственную мать. К примеру, по словам телеведущей, девочке не нравится ее гардероб – она называет его отвратительным. Но, несмотря на это, наследница, не стесняясь, берет у звездной мамы вещи.

В целом, говорит артистка, она во всем поддерживает своих детей и старается сделать все для их комфортной жизни. Ведь в детстве Юлии Барановской все было иначе: мама постоянно работала, воспитывала троих наследников, да и у родителей не было тех возможностей, что есть у нее сейчас.