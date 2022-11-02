Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Среда
2 ноября
Лента новостей
22:13
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова
22:07
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно
21:40
Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы
21:10
"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
17:26
"Случаются срывы": изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки
16:59
"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"
16:34
Резко постаревший Маликов вздулся
15:49
Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором
15:04
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
14:53
"Жить с творческим человеком непросто": гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение
14:51
"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд
14:44
"Кануло навсегда": врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное
14:10
Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение
14:04
Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери
14:02
"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу
13:45
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября
13:18
Ипотека на "вторичку" получит поддержку в России
13:05
Что учитывать при выборе недвижимости для инвестиций?
12:41
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
12:23
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
12:23
"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком
12:02
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
11:50
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
11:41
Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша
11:24
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови
10:06
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
09:47
Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии
09:38
Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк
09:31
Превратился в тень: у исхудавшего донельзя Панайотова случилась рецессия
09:05
Дворец для интима: всплыли пикантные подробности из спальни Кейт Миддлтон
09:04
"Мобилизовался": поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой
08:57
Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы
07:25
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
06:16
Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг
06:07
Бренд одежды Gap полностью уходит из России
05:11
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
04:28
Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока
04:09
Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше
02:02
Изменились правила поверки счетчиков воды
00:03
Артемьев день: православный праздник 2 ноября
21:56
"После инсульта заставляю стихи учить": пожилая мать Тимати забрала внука
21:32
"Все это с их руки": облапошенная Успенская вычислила виновных в ее проблемах с дочерью
21:04
"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя
20:49
"Сообщаю": намекнувшая на пол ребенка Орлова принимает поздравления
20:22
"Может получить плевок в лицо": сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно

Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно

Юлия Барановская откровенно рассказала о неожиданном повороте в карьере телеведущей.
прочитано 70 раз

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская с тремя детьми живет в Москве. За десять лет отношений у пары родились двое сыновей Артем и Арсений, и дочка Яна. Пара разошлась со скандалом — семейную драму Аршавина и Барановской обсуждали на всех телеканалах.

ПО ТЕМЕ

"Такая боль!": брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя

"Меня исключили из народа": исчезнувшая с экрана Барановская пошла против россиян

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Интересно, но именно после расставания карьера Юлии Барановской стремительно пошла вверх. Молодой маме нужно было обеспечивать троих наследников, поэтому она устроилась работать телеведущей. Юлия не скрывает, что в этом ей помогли, но и свой талант не принижает.

В недавнем интервью Барановская рассказала, что еще в отношениях с Аршавиным на нее обращали внимание телевизионщики. Она даже устраивалась работать на радио, но отказалась от карьеры ради материнства. Андрей был против, рассказывает Юлия, поэтому долгие годы она не стремилась выйти на работу.

"Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений", — рассказывает его бывшая спутница.

Теперь же Юлия Барановская успешная ведущая и светская леди. Скорее всего, оказавшись в новых отношениях, она уже не откажется от своей карьеры ради мужчины.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Юлия Барановская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 22:07 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От "домашнего тирана" Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

Живи, как хочешь
Шоу-бизнес

Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова

Хватит грязи
Шоу-бизнес

"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу

Измены можно понять

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+