Шарлотка с яблоками: звезда шоу "Уральские пельмени" Мясников делится домашним рецептом

Мастер искрометных шуток и талантливый гитарист Вячеслав Мясников — чудесный семьянин, который с удовольствием радует жену и детей своим творчеством. Оно проявляется и на сцене, и на кухне — там участник шоу "Уральские пельмени" превосходно готовит шарлотку с яблоками. Ведущий компонент его домашних блюд — ванилин, поэтому рецепт смело можно назвать авторским.
Ингредиенты
Яблоки — три штуки;
Сахар — 1/3 стакана;
Яйца — 3 штуки;
Разрыхлитель — 1-1,5 чайные ложки;
Ванилин — по вкусу, Вячеслав Мясников использует 1 пакетик;
Вода — по необходимости;
Сливочное масло — для смазки формы и верха шарлотки.
Способ приготовления
Яблоки нарезаем не кубиками, а тонкими пластинками — слайсами. Это будет основа нашей шарлотки. Далее по рецепту звезды шоу "Уральские пельмени" муку смешиваем с яйцами.
"Когда разбиваете яйцо, самое главное — не разбить его слишком сильно, иначе скорлупа упадет в блюдо", — предупреждает Вячеслав Мясников. Если тесто получилось чересчур густое, добавляем в него треть стакана воды. Комочков быть не должно. Следом добавляем разрыхлитель и ванилин, погружаем в смесь яблочную нарезку.
Форму для запекания артист шоу "Уральские пельмени" смазывает сливочным маслом, а затем выливает туда всю готовую консистенцию. Как и он, мы ставим контейнер на 10-15 минут в печь и готовим шарлотку с яблоками при температуре 180 градусов. Когда верхушка выпечки затвердеет, по рецепту смазываем ее кусочком масла.
Шарлотка с яблоками получается вкусная и ароматная. По совету героя шоу "Уральские пельмени" украшаем ее палочками корицы и зеленью мяты. Приятного аппетита!