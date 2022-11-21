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Шоу-бизнес
Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины

Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины

После триумфальной премьеры сериала "Метод" Паулина Андреева стала набирать популярность и как актриса, и как незамужняя девушка. Тогда на нее положил глаз не только Федор Бондарчук, но и Иван Ургант. Звезда нашла ключ к сердцу ведущего на программе "Смак" – представила ему легкий рецепт сырников.
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Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак, способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева воспользовалась простым рецептом на все времена.

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Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Ингредиенты для сырников

  • Творог — 600 г,
  • Ваниль — 1 щепотка,
  • Яйца куриные — 2 шт.,
  • Сметана — 50 г,
  • Сахарная пудра — 50 г,
  • Манная крупа — 30 граммов,
  • Мука — на глаз,
  • Растительное масло.

Способ приготовления

Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру. Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники и обжариваем их на масле до румяной корочки.

Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно вареньем и бодрящим напитком.

Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Паулина Андреева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2022, 08:02 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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