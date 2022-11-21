Рецепт сырников от Паулины Андреевой: Ключ к сердцу мужчины

Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак, способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева воспользовалась простым рецептом на все времена.
Ингредиенты для сырников
- Творог — 600 г,
- Ваниль — 1 щепотка,
- Яйца куриные — 2 шт.,
- Сметана — 50 г,
- Сахарная пудра — 50 г,
- Манная крупа — 30 граммов,
- Мука — на глаз,
- Растительное масло.
Способ приготовления
Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру. Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники и обжариваем их на масле до румяной корочки.
Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно вареньем и бодрящим напитком.Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.