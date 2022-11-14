Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца

Ведущая Первого канала и звездных мероприятий Юлия Барановская любима зрителями за открытость и внутреннюю силу. После громкого расставания с мужем Андреем Аршавиным женщина взяла себя в руки, построила карьеру и не осталась в тени футболиста. Мотивация у Юлии была серьезная, ведь ей нужно было воспитывать и обеспечивать троих наследников: Арсения, Яну и Артема.
Сейчас Юлия Барановская не переживает из-за несложившейся личной жизни, ведь ей есть с кем провести свободное время. Ведущая поделилась фотографией, из которой стало понятно: женщина променяла всех кавалеров на юного красавца сына. Минувшие выходные они провели вместе, посетив футбольный матч клуба "Динамо".
Кроме семейных снимков Юлия выкладывает и фотографии с ярким макияжем, демонстрируя глубокое декольте. Поклонники регулярно пишут комментарии пылающей сексом Юлии Барановской, рассуждая о неудачных романах ведущей.
Так, одни считают, что бывший муж Андрей Аршавин потерял настоящий бриллиант, другие злорадствуют будто Григорий Лепс кусает локти. Напомним, что, по слухам, именно с музыкантом Юлия Барановская крутила роман в последние месяцы. Для многих поклонников сложился пазл романа Барановской и Лепса: сначала совместные съемки, а затем и уход певца из семьи.