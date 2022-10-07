"Наш крепыш": Резкие изменения новорожденного сына Соколовского вызвали шок

После скандального развода с Ритой Дакотой знаменитый музыкант обрел счастье с молодой певицей Ангелиной Сурковой. Правда, 23-летней девушке так и не удалось выбраться из статуса любовницы: несмотря на недавнее рождение сына Влад Соколовский так и не женился на избраннице.
Однако этот факт очевидно не мешает паре строить семью и воспитывать новорожденного малыша. Мальчик появился на свет в феврале этого года, а возлюбленная артиста теперь всю себя посвящает уходу за первенцем и нередко делится с поклонниками историями о его взрослении.
Накануне молодая мама рассказала в своем личном блоге об изменениями во внешности малыша, которые ее явно шокировали. Как оказалось, на седьмом месяце Дэвид стал резко полнеть. К слову, сейчас вес сына Влада Соколовского составляет более восьми килограммов! Стоит отметить, что некоторые дети достигают таких показателей лишь к году своей жизни.
Но Ангелина Суркова сразу выявила закономерность. Девушка объяснила, что не так давно перевела Дэвида со смесей на грудное вскармливание, что, собственно, и стало причиной набора в весе. "Наш крепыш", – трогательно назвала малыша возлюбленная Влада Соколовского, прикрепив милый снимок его маленькой ручки.