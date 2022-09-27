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Шоу-бизнес
Любовница Соколовского откровенно высказалась о борьбе с конкурентками

Любовница Соколовского откровенно высказалась о борьбе с конкурентками

Новая возлюбленная Влада Соколовского пооткровенничала с поклонниками.
прочитано 245 раз

После громкого развода в 2018 году Влад Соколовский недолго был один. Уже в 2019 году он начал встречаться с Ангелиной Сурковой, моделью и певицей из Башкортостана. В 2020 году они ненадолго расставались — карантин не пошел на пользу отношениями, но через месяц пара снова воссоединилась.

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Совсем недавно 23-летняя Ангелина и 31-летний Влад стали родителями — у пары родился сын Дэвид. Однако, девушка все еще находится в статусе любовницы. Влад сделал девушке предложение, но свадьбу они планируют только в следующем году.

Причинами первого развода Соколовского стали многочисленные измены артиста. Бывшая жена Рита Дакота откровенно рассказала, что мужчина изменял ей даже во время беременности. Но, как стало известно, нынешняя девушка Влада Соколовского не сильно переживает из-за других девушек. Даже репутация изменника не помешала ей вступить в эти отношения.

В своем блоге Ангелина откровенно высказалась о борьбе с конкурентками. Прежде всего, она дала понять, что не считает других девушек своими соперницами. Суркова написала: "Я искренне восхищаюсь женщинами и имею смелость говорить им об этом". Возможно, именно внутренняя уверенность и характер помогут Ангелине сохранить отношения с Владом Соколовским.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Влад Соколовский и Ангелина Суркова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
27 сентября 2022, 11:57 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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