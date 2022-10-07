Меняющая мужиков как перчатки Волочкова раскрыла тайну о куче детей: Это мои родные

Анастасия Волочкова разоткровенничалась об отношениях с детьми.

Балерину всея Руси нередко ругают за ее образ жизни. В частности скандально известной артистке частенько достается за то, что она, можно сказать, меняет мужиков как перчатки. К слову, было время, когда поклонники дивы не могли угнаться за ее любовными приключениями. Не успевал у Анастасии Волочковой появиться один "любимый", как его тут же сменял другой.

На страничке знаменитой блондинки можно найти не мало комментариев о том, что, несмотря на возраст, в голове у нее ветер. Но на самом деле, к некоторым вопросам танцовщица относится серьезно и, как оказалось, внимательно следит за новостной повесткой.

Недавно Анастасия Волочкова прокомментировала отъезд звезд отечественной эстрады за границу. Она откровенно призналась, что давно бы покинула страну сама, но сделать этого не может по одной причине – из-за подрастающего поколения. Артистка раскрыла тайну: ее знает лично куча детей, и покинуть их – это настоящее предательство.

"...Это мои родные дети, родные люди, которым я должна продолжать светить. Придёт время я создам сеть творческих школ, мне есть, что тут делать." – рассказала о своих планах звезда.

Так что, поклонники светской львицы могут выдохнуть: уезжать на чужбину их любимица пока не собирается. Она к тому же поделилась своим мнением насчет стремления некоторых артистов высказывать свою позицию на тот или иной счет. Анастасия Волочкова считает, что миссия деятелей культуры – объединять людей и отвлекать их от проблем в мире.