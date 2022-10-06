"Женственность и роскошь": Безвкусная Волочкова превратилась в жгучую секс-диву

Балерина всея Руси, кажется, уже давно смирились с постоянной критикой в свой адрес. За что только ее не ругали! Но чаще всего артистке достается за ее внешний вид. В микроблоге звезды можно найти не мало комментариев о том, что с ее финансами можно было бы выглядеть как богиня, а вместо этого Анастасия Волочкова, мол, одевается как безвкусная колхозница.
Но иногда танцовщица все-таки удивляет народ нетипичными для нее образами – женственными, утонченными и не вызывающими. Не так давно на ее странице появился снимок, на котором она предстала в ярком платье, обшитом пайетками. Стилист Лариса Тимиряева, рассматривая внешний вид звезды, отметила, что этот лук – однозначно выигрышный выбор. "Женственность и роскошь – вот главные принципы гламурной дивы", – заметила эксперт.
Несмотря на наличие пайеток, платье выглядит сексуально и лишено вульгарности. Более того, в этом наряде Анастасия Волочкова выглядит очень дорого. Удачным выбором образа балерина сумела акцентировать внимание на свои достоинства: подчеркнуть талию и обратить внимание на свои длинные ноги, при этом не перегибая палку.
В общем, артистке удалось превратиться в жгучую секс-диву!
"Прическа, макияж, подача образа — все в едином стиле. Анастасии удалось не блестеть, а блистать!" – добавила стилист эксперт, оценивая фотографию Волочковой.