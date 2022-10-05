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Шоу-бизнес
Душил и бил по лицу детей: Покалеченная Джоли заявила о жутких зверствах тирана Питта

Душил и бил по лицу детей: Покалеченная Джоли заявила о жутких зверствах тирана Питта

Анджелина Джоли продолжает выяснять отношения с отцом своих детей.
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Голливудская пара подала на развод аж шесть лет назад, однако экс-супруги до сих пор не дают друг другу спокойно жить и частенько встречается в залах суда, находя все новые поводы для разбирательств. Недавно Брэд Питт подал иск из-за продажи своей доли в поместье "Шато Мираваль". По его словам, Анджелина Джоли сделала это незаконно и специально скрыла от него детали сделки.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Судя по всему, желание бывшего мужа контролировать финансы и лезть в деловые вопросы не на шутку разгневало актрису. Собственно, Брэд Питт получил встречный иск, который уже наделал много шума. "Лара Крофт" обвинила его в домашнем насилии и заявила о жутких зверствах, вывалив новую порцию подробностей злополучной ссоры с экс-супругом в 2016 году, которая и стала поводом для развода.

Напомним, что разборки произошли на борту самолета. В новых документах, попавших в Сеть, Анджелина Джоли утверждает, что бывший муж душил одного из сыновой, второго ударил по лицу, а также покалечил и ее. Детям, якобы, досталось за то, что они встали на защиту своей матери. Актриса к тому же заявила, что Брэд Питт обливал ее и отпрысков алкоголем. В общем, в новом иске голливудская звезда выставила экс-супруга настоящим тираном!

Брэд Питт тем временем все отрицает. По его словам, бывшая жена "перевернула с ног на голову" события шестилетней давности – и все ради привлечения внимания к своей персоне. Ну, а поклонники теперь наблюдают за развитием очередной грызни Анджелины Джоли с отцом своих детей.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Gary Boas / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2022, 12:02 Источник: People ✓ Надежный источник
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