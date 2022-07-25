Находится в подчинении: Раскрыт неприглядный секрет напялившего юбку Брэда Питта

На днях Брэд Питт шокировал народ своим внешним видом. Всегда сдержанный в своих образах он явился на красную дорожку в юбке!

Какие только шутки не посыпались адрес голливудского актера. К слову, россияне стали с иронией говорить, что Брэд Питт украл этот образ у героини Алисы Фрейндлих в "Служебном романе".

При этом многие стилисты посчитали его выход очень смелым и не лишенным вкуса. Так, модель и эксперт по стилю Ирина Моисеева помимо восхищения луком звезды раскрыла его секрет. Как оказалось, в одном из интервью он признавался, что его внешний вид находится в подчинении комфорта. Кстати, многие посчитали бы такой секрет весьма неприглядным: мол, негоже голливудскому актеру так халатно относиться к своему стилю, ведь в конце концов миллионы людей смотрят!

Однако Брэд Питт своим появлением в юбке доказал, что за трендами все-таки следит. Более того, по словам Ирины Моисеевой, актер не в первый раз примеряет достаточно женский предмет гардероба. Впервые в юбке он появился на фотосессии Rolling Stone в 1999 году.

Ну, а если рассуждать про сегодня, то для бывшего супруга Анджелины Джоли, говорит эксперт по стилю, такой образ стал отличной возможностью показать свои татуировки или затмить неожиданный мэйковер. К тому же, почему бы не напялить юбку, если душа этого просит?

"Главное подобрать подходящий вашему состоянию наряд, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно! Иногда меняться заставляют обстоятельства, а иногда необходимо измениться, чтобы повлиять на будущие события", – пояснила Ирина Моисеева, говоря о Брэде Питте.