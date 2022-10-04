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Шоу-бизнес
"Подготовка российской армии": Оксана Федорова показала тайного супруга за мужским делом

"Подготовка российской армии": Оксана Федорова показала тайного супруга за мужским делом

Оксана Федорова наконец рассекретила своего мужа, с которым состоит в браке более десяти лет.
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44-летняя "Мисс Вселенная – 2002" Оксана Федорова всегда скрывала личную жизнь за семью печатями. Ведущая не показывала супруга долгие годы. Более десяти лет Оксана Федорова состоит в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным, который работает в администрации президента России. Именно по этой причине ведущая прячет лицо супруга.

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Наконец на днях Оксана Федорова сделала исключение и показала мужа поклонникам. В своем аккаунте Федорова выложила снимок, на котором ее муж стоит спиной к камере и занимается настоящим мужским делом – стоит за штурвалом яхты.

Сзади на футболке у мужа Оксаны Федоровой была надпись "Тraining russian army", что в переводе на русский означает "подготовка российской армии". Судя по всему, муж Федоровой настоящий патриот своей страны. В тексте публикации ведущая написала пронзительные строки, посвященные своему избраннику.

"В тебе есть сила, справедливость, ум, совесть честь и долг. И страх пасует пред тобою, и смелость духа – твой залог. Тебе я верю беззаветно, ты знаешь, что ждет впереди. Как женщину свою любимую, ты Родину готов нести", – написала Оксана Федорова.

Напомним, Оксана Федорова родила от мужа двух детей – сына Федора и дочь Елизавету. В последнее время в Сети ходят слухи о том, что в семье может родиться еще один наследник. Поклонники не раз замечали Федорову с округлившимся животом.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 09:29 Источник: соцсети • Требует проверки
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