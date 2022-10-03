Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль

Анжелика Варум одной из первых звезд осудила проведение спецоперации. В итоге и певице, и ее супругу Леониду Агутину пришлось столкнуться с травлей из-за своей непатриотичной позиции. После этого звездное семейство ушло в тень.



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