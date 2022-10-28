Всю жизнь была одинока и умерла под колесами поезда в 51: несчастная судьба актрисы Валентины Хмары

Жизнь и карьера актрисы сложилась не так, как она мечтала.

Пик востребованности Валентины Хмары пришелся на 60-70-е годы. Многие зрители знают ее по картинам "Тихий дон", "Телефонистка", "Дочки-матери" и другим советским фильмам. Однако жизнь актрисы нельзя назвать счастливой. Она страстно мечтала о главных ролях, но чаще всего играла лишь второстепенных героинь. А личная судьба артистки и вовсе сложилась трагически.

Валентина Хмара появилась на свет в 1933 году и выросла в семье, далекой от творчества. Отец будущей актрисы был геологом по профессии, а мать трудилась на заводе. Тем не менее девочка с ранних лет интересовалась искусством и мечтала о карьере актрисы. Окончив школу, Валентина пыталась пройти отбор в театральное училище, но не смогла. Удача улыбнулась ей лишь с третьей попытки.

Поступив во ВГИК, Хмара старательно училась и не оставляла попыток пробиться на экраны. Однако первые ее роли были маленькими и незаметными. Лишь через несколько лет, в 1958-м, актрисе удалось проявить свой талант, снявшись в фильме "Тихий дон". Именно тогда на Валентину наконец обратили внимание и зрители, и режиссеры.

В следующие годы артистка появилась на экранах с главными ролями в фильмах "Весенний дождь" и "Жажда", закрепив свой успех. Однако на этом белая полоса в ее карьере закончилась. Актрису часто приглашали сниматься, но лишь на вторые и эпизодические роли. Поговаривали, что это было неспроста.

По слухам, причиной профессиональных неудач Валентины стали козни навязчивого и влиятельного ухажера, которому она отказала. Обиженный мужчина не только разрушил карьеру Хмары, но и сделал так, что ее жених-инженер оказался за решеткой. А затем от звезды начали отворачиваться друзья.

К сожалению, актриса оказалась абсолютно несчастна в личной жизни. Она никогда не была замужем, не стала мамой и не обзавелась семьей. Единственным по-настоящему близким человеком в жизни Валентины была сестра. А общалась она лишь с несколькими коллегами по цеху.

Жизнь Валентины Хмары оборвалась несправедливо рано и при странных обстоятельствах. Осенью 1984 года, когда артистке был 51 год, она в одиночку поехала отдыхать в Батуми. Там знаменитость трагически погибла, попав под поезд. Некоторые предполагали, что актриса могла покончить с собой.