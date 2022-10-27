"Прямиком в челюсть": Устроившую жуткую грызню Меньшову жестоко избили

Юлия Меньшова пожаловалась на свое состояние.

Прославленная актриса – из тех людей, у кого всегда есть свое мнение на тот или иной счет, которое обязательно нужно высказать. Неудивительно, что время от времени именно она становится зачинщицей жуткой грызни. На кого только не нападала блондинка: спустила собак на Максима Галкина*, ответила болтающему ерунду Артуру Смольянинову. В общем, много кому досталось от Юлии Меньшовой.

А ей, кстати, тоже время от времени достается. Накануне актриса разместила в своем микроблоге тревожный пост. "Ощущения — как на боксерском ринге, наверное", – описала свои чувства в настоящий момент звезда театра и кино. Как оказалось, в последнее время она борется с Вселенной, которая, по ее словам, уже который месяц играет с ней в игру "смотри, как ты умеешь".

Юлия Меньшова призналась, что постоянно получает от мира удары, он избивает ее – в переносном смысле, конечно, но очень жестоко!

"От каких-то успеваешь увернуться, какие-то приходят прямиком в челюсть, но ты почему-то даже не падаешь". – поделилась знаменитая блондинка.

А теперь у нее в жизни новая напасть: в квартире над ней соседи начали ремонт. Ежедневно с самого утра она слышит невыносимые звуки молотка и дрели. В такие моменты, говорит Юлия Меньшова, она уже не чувствует себя такой выносливой.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

