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Шоу-бизнес
Меньшова влепила пощечину болтающему о глупом российском народе Смольянинову: Не поперхнуться

Меньшова влепила пощечину болтающему о глупом российском народе Смольянинову: Не поперхнуться

Не так давно Артур Смольянинов разразился монологом в адрес "глубинного русского народа". Юлия Меньшова поделилась, что об этом думает.
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Артист, который уехал из России, заявил, что после перехода границы с Норвегией тут же увидел совершенно других людей, с другим "софтом в голове", и задался вопросом, почему же на его Родине так не может быть так же. "Я стою, смотрю на них и думаю: "Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?". Артур Смольянинов уверен, что россияне никому не нужны и никто не хочет нас развалить.

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 Артур Сергеевич Смольянинов

Артур Сергеевич Смольянинов актер

Актер намекнул, что-де глубинный русский народ просто слишком глуп, чтобы понять очевидные вещи. При этом мужчина добавил, что он, городской житель и "работник умственно-культурного труда", не имеет ничего общего с этим народом. Экс-супруг Дарьи Мельниковой уверен: так получилось, потому что многие россияне просто ни разу не были за границей, вот и не знают как нужно жить.

Юлия Меньшова в личном блоге прокомментировала слова Артура Смольянинова. Журналистка влепила пощечину болтающему ерунду артисту, иронично отметив, что у актеров невероятно подвижная психика и столь же немалый запас тщеславия, помноженные на отсутствие критического мышления. Именно эти обстоятельства позволяют им "на серьезных щах" смело рассуждать на любую тему. влепила пощечину болтающему ерунду Смольянинову Меньшова

"Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне "работника умственно-культурного труда", — говорит Меньшова.

Артур Смольянинов уверяет, что даже после отъезда из России у него с делами и работой все хорошо. Знакомые и друзья, которые восхищены его позицией, пообещали роли. Помимо этого, говорит артист, в Европе его все так же узнают на улицах, улыбаются и даже зовут в гости.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2022, 16:50 Источник: Телеграм-канал Юлии Меньшовой • Требует проверки
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