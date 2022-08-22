"Игорь будет инвалидом!": Над мужем скандалистки Меньшовой нависло страшное проклятье

Людмила Поргина раскрыла детали конфликта с Юлией Меньшовой.

Все привыкли видеть наследницу Веры Алентовой воспитанной и очень сдержанной. Но, как оказалось, такой она бывает далеко не всегда. На днях вдова Николая Караченцова раскрыла нелицеприятную правду о характере Юлии Меньшовой.

Как оказалось, между двумя звездами еще в начале нулевых произошел конфликт. Тогда Людмила Поргина помогала своему супругу оправиться после автокатастрофы, из-за которой он почти перестал двигаться самостоятельно. Помимо ухода за больным возлюбленным артистка водила его по телешоу, а также в публичные места, за что нередко получала в свой адрес критику со стороны коллег по творческому цеху: ее обвиняли в том, что она таким образом привлекает внимание к своей персоне.

Среди них как раз оказалась Юлия Меньшова. Как-то раз актрисы встретились, и ведущая шоу "Я сама" повела себя как скандалистка, начав возмущаться из-за поведения приятельницы, которая везде таскает страдающего супруга. Звезду картины "Юнона и Авось" порядком оскорбила критика коллеги и в своем ответе она не стала подбирать слов.

"Я говорю: "Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь будет инвалидом!", – вспоминает вдова Николая Караченцова детали конфликта.

В итоге над мужем актрисы, можно сказать, нависло страшное проклятье, которое, по словам Людмилы Поргиной, ее испугало и даже заставило вздрогнуть! Сама артистка объяснила, что осуждение Юлии Меньшовой было необоснованным: мол, больной возлюбленный сам просил выводить его в свет.