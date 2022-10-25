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Шоу-бизнес
"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке

"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке

Жизнь Игоря Крутого покрыта тайнами, ведь он был воспитан так, чтобы не выносить сор из избы.
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Знаменитый музыкант, к слову, не единственный прославившийся выходец из своей семьи. У музыкального деятеля есть 63-летняя сестра, которая на своем жизненном и творческом пути тоже заметно отличилась: Алла успела стать звездой московского бомонда, а также телеведущей мирового масштаба, работая даже за границей. А Игорь Крутой не раз говорил, как гордится своей родственницей.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Накануне композитор поделился с поклонниками еще одним поводом восхищаться сестрой. Как оказалось, теледива попробовала себя в новом амплуа – писателя. Звезда выпустила книгу, которую назвала "Полет длиною в жизнь", и эта история не только о ней самой, но и людях, которые окружали ее на протяжении жизни и, конечно, так или иначе внесли в нее свой смысл.

"Но судьба подарила мне шанс общаться и дружить с неординарными людьми, каждый из которых изменил мою жизнь", – говорится в описании произведения. И, естественно, в книге нашлось место Игорю Крутому: сестра, к слову, описании обозначила, что именно он оказал большее влияние на ее длинный путь, став строгим критиком и самым близким другом.

Очевидно, что Алла Крутая в книге предала огласке какие-то детали личной жизни звездного родственника. А вот, какие именно, удастся узнать, прочитав произведение. Вполне возможно, что композитор, как самый главный критик, уже успел оценить "Полет длиною в жизнь". И, судя по тому, что в своем микроблоге Игорь Крутой призвал читателей скорее приобрести новинку, написанное ему понравилось.

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Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 10:37 Источник: Ozon ✓ Надежный источник

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