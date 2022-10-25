"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке

Знаменитый музыкант, к слову, не единственный прославившийся выходец из своей семьи. У музыкального деятеля есть 63-летняя сестра, которая на своем жизненном и творческом пути тоже заметно отличилась: Алла успела стать звездой московского бомонда, а также телеведущей мирового масштаба, работая даже за границей. А Игорь Крутой не раз говорил, как гордится своей родственницей.
Накануне композитор поделился с поклонниками еще одним поводом восхищаться сестрой. Как оказалось, теледива попробовала себя в новом амплуа – писателя. Звезда выпустила книгу, которую назвала "Полет длиною в жизнь", и эта история не только о ней самой, но и людях, которые окружали ее на протяжении жизни и, конечно, так или иначе внесли в нее свой смысл.
"Но судьба подарила мне шанс общаться и дружить с неординарными людьми, каждый из которых изменил мою жизнь", – говорится в описании произведения. И, естественно, в книге нашлось место Игорю Крутому: сестра, к слову, описании обозначила, что именно он оказал большее влияние на ее длинный путь, став строгим критиком и самым близким другом.
Очевидно, что Алла Крутая в книге предала огласке какие-то детали личной жизни звездного родственника. А вот, какие именно, удастся узнать, прочитав произведение. Вполне возможно, что композитор, как самый главный критик, уже успел оценить "Полет длиною в жизнь". И, судя по тому, что в своем микроблоге Игорь Крутой призвал читателей скорее приобрести новинку, написанное ему понравилось.