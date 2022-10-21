"Зажал горло рукой и залез в трусы": вынувший орган врач довел Мамаеву до исступления

Бывшая модель и блогер Алана Мамаева оказалась в центре шокирующего скандала. Девушка вступилась за пострадавших девушек, которые обвиняют в домогательствах и изнасилованиях известного пластического хирурга из Краснодара Вардана Хачатряна.
Бывшие пациентки говорят, что врач пользовался уязвимым положением девушек и женщин после наркоза и совершал действия сексуального характера. Эти факты довели Мамаеву до исступления, и она решила придать истории большую огласку.
В своем микроблоге Алана Мамаева поделилась историями от пациенток хирурга.
"Он прижал меня к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела, как он стянул штаны с меня", — рассказывает одна из девушек.
"Расстегнул ширинку и его орган был уже перед моим лицом ", — делится другая.
Вынувший орган врач, конечно, отрицает обвинения в свой адрес. Кроме этого, хирург продолжает вести свою деятельность. Официальных претензий пока нет, но Алана Мамаева помогает жертвам составить жалобу в органы.
Сама девушка опровергла слухи о домогательствах врача и к ней. Алана Мамаева хоть и делала множество пластических операций, к счастью, избежала такого отношения.