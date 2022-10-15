Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Красотку из "Уральских пельменей" взяли в постели с длинным причиндалом: Болит
партнеры
Суббота
15 октября
Лента новостей
09:54
Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается
08:27
"Я не вижу с Даней девочек": кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах
06:19
"Тошнило": Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем
04:13
Звезда фильмов для взрослых Беркова собралась хвастать своей работой перед внуками: Смотрите!
02:35
Ипотеку стали брать чаще и на долгий срок
01:03
"Пьяная в овраге": Набившая шишку 73-летняя Поргина почти не дышит
00:09
Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года
23:10
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
21:43
"Прощай, Гарри Поттер": умер кумир целого поколения
20:02
"Облысение": лишившаяся волос Бузова смачно оконфузилась
18:54
"Чудо ты мое сладкое!": вышедшая из клиники Барановская приласкала малютку
17:50
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
16:54
"Не прячет беременность": что происходит с Паулиной Андреевой
16:46
Электродепо "Аминьевское" откроют в 2023 году
16:02
"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе
14:56
Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире
14:51
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
14:48
Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли
14:37
В Лондонской национальной галерее экоактивистки облили супом картину Ван Гога
14:21
Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей
14:20
"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи
14:00
Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль
13:48
Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух
13:21
"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены
13:05
Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца
12:38
Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома
12:13
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку
11:39
Новостроек за МКАД стало в два раза больше
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
10:11
Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян
10:01
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор
09:47
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое
09:32
"Муж не просил рожать": 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка
09:06
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец
08:57
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой
08:53
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка
08:46
"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного
08:25
Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".
08:07
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
07:44
Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина
06:38
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
04:24
Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь
02:16
Застройщики ставят продажи на паузу
00:05
Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года
21:55
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
21:53
"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили
21:06
Неизвестные посягнули на собственность Заворотнюк
20:54
"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается

Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается

15 октября Николаю Баскову исполняется 46 лет.
прочитано 468 раз

Николай Басков по праву считается одним из самых завидных холостяков страны. Артист построил блестящую карьеру на сцене, завоевал любовь публики и выпустил множество хитов, которые будут популярны еще долгие годы. Однако в личной жизни певцу пока не улыбнулась удача. Николай до сих пор одинок, к тому же, не имеет возможности общаться с единственным с сыном. А ведь наследнику звезды исполнилось уже 16 лет.

ПО ТЕМЕ

"Фантастические цифры": Басков сделал замеры между ног

"Лишение свободы": угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Басков никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако построить по-настоящему серьезные отношения у него так и не вышло. Впрочем, однажды артист все-таки связал себя узами брака. В начале нулевых он женился на Светлане Шпигель – дочери продюсера Бориса Шпигеля. А в 2006 году супруга подарила звезде сына Бронислава.

К сожалению, вскоре после прибавления семья распалась. Тогда Светлана запретила Николаю видеться с ребенком. Поговаривали, якобы на этом настоял Борис Шпигель. Так, маленький Бронислав не только потерял возможность общаться с отцом, но и лишился его фамилии.

Через несколько лет после развода с певцом Шпигель вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. По слухам, мужчина поладил с Брониславом и даже его усыновил. А потом у мальчика появилась младшая сестра Нина.

Увы, эта семья тоже просуществовала недолго. Через пару лет Светлана развелась с мужем и решила перебраться за границу. Бронислав, конечно, уехал из России вместе с матерью. Теперь семья живет в Израиле. Шпигель практически не появляется на публике и тщательно оберегает детей от любопытных глаз общественности.

В этом году наследнику Баскова исполнилось уже 16 лет. Юноша ведет закрытый образ жизни, поэтому о его судьбе почти ничего не известно. Понятно только одно: он по-прежнему не общается со знаменитым отцом. Судя по всему, артист пока не предпринимает попыток выйти на связь с отпрыском. Впрочем, несколько лет назад певец высказывался о ситуации с сыном в одном из интервью. Николай дал понять, что многолетняя разлука дается ему тяжело.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2022, 09:54 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Басков и Лорак блистали на праздновании 26-летия "Русского Радио"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире

Вот это да!
Шоу-бизнес

"Чудо ты мое сладкое!": вышедшая из клиники Барановская приласкала малютку

На седьмом небе
Шоу-бизнес

"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи

Явился, наконец!
Шоу-бизнес

Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли

Тайно ушел

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+