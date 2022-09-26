"Фантастические цифры": Басков сделал замеры между ног

Певец не перестает подтверждать свое почетное звание народного артиста России. В эфире пятничного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1" он снова и снова отрабатывает его, выступая в роли ведущего. Николай Басков неустанно подогревает интригу и поддерживает участников программы.
Натуральный блондин тот еще шутник. Накануне он с сарказмом защитил честь семьи Дмитрия Маликова, который стал гостем шоу "Ну-ка, все вместе!". Кумир миллионов в шутливой форме парировал Маликову на его комплименты в адрес молодых участниц проекта.
"Мужчины любят глазами! Вы такая красивая девушка!" – замечтался Маликов. Тут же прилетел ответ. "Сейчас где-то Елена Маликова выключила телевизор!" – пошутил Николай Басков над женой коллеги.
В своем телеграм-канале натуральный блондин анонсировал новый выпуск шоу, которое украшает искрометный юмор. На фото артист предстал в синем велюровом пиджаке, с галстуком-бабочкой в тон.
Он стоит с непоколебимым выражением лица, разведя руки в сторону на уровне междуножья. Мужчина показывает статистику, которая говорит о хорошем рейтинге его проекта на телевидении. "Фантастические цифры вечера пятницы!" – передает нам Николай Басков на афише.