"Лишение свободы": угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор

Николай Басков рискует оказаться в числе "неугодных".

По неподтвержденным данным, певец и золотой голос России Николай Басков может попасть в санкционные списки "нежелательных персон" для США. Артист, как ни странно, обрадовался такой новости. В своих социальных сетях он поделился с подписчиками эмоциями. По словам Николая Баскова, он горд оказаться в таком списке. Теперь его имя будет запечатлено с другими выдающимися деятелями искусства.

Продюсер Сергей Лавров считает, что артисты не до конца понимают последствия вводимых санкций. Он напоминает, что попадание в санкционные списки — это не только конец эстрадной деятельности за рубежом, но и возможная потеря недвижимости.

"Это влияет, к сожалению, на активы. Блокируют счета в банках, ты не можешь коммунальные счета оплачивать. А могут и вовсе арестовать недвижимость. Это словно лишение свободы", — вынес суровый приговор шоумен.

Николай Басков нередко попадает в такие запутанные и провокационные истории. Так, совсем недавно, о нем высказался светский эксперт Рустам Солнцев. Шоумен назвал Баскова "любителем "задних" утех", и цитата разлетелась по всем газетам. Угодившему в гей-скандал Николаю Баскову припоминают эту статью до сих пор, но официально артист никак на нее не отреагировал.

