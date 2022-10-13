"У нас была связь": Безутешная жена предалась плотским утехам со сгнившим в земле Нарциссом

Поклонники "шоколадного зайца" до сих пор не могут смириться с его внезапной смерть. А уж каким горем это событие стало для самых родных людей артиста. У выпускника "Фабрики звезд" остались жена и дочь, которые тяжело переживают трагедию. Вдова Пьера Нарцисса, к примеру, в первые дни после ухода мужа опустила руки.
Валерия Калачева в одном из последних интервью призналась, что сначала не могла спать, а потом затаила мысли о том, чтобы вообще попрощаться с жизнью – настолько плохо было безутешной возлюбленной артиста. Ведь, несмотря на ругань, супруги всегда были близки. "У нас была связь на расстоянии", – призналась вдова.
Собрать себя в кучу ей помог гниющий в земле покойный супруг, который стал приходить к ней во сне. Пьер Нарцисс показывал счастливые годы, прожитые вместе, а потом напомнил уже казалось бы забытые ощущения: во сне Валерия Калачева предалась плотским утехам со своим ушедшим в другой мир супругом.
"Целовал меня в шею, щеки, уши, губы…" – откровенно рассказала девушка.
Супруг приходил к ней практически каждую ночь, да и сейчас это делает. Неудивительно, что вдова с удовольствием и предвкушением ложится спать. Но самое главное – артист донес до нее мысль о том, что ей необходимо жить дальше, чтобы исполнить важную миссию – покорить музыкальную индустрию.
"А я буду петь через тебя!" – сказал ей покойный Пьер Нарцисс.