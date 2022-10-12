Бывший любовник повторяет печальный опыт Бузовой

Блогер миллионик Дава известен не только своими комедийными роликами в социальной сети, но и своими отношениями с Ольгой Бузовой. Пара провела вместе полтора года, после чего блондинка объявила о расставании. Выяснилось, что Давид Манукян (наст. имя Давы, прим. редактора) оскорблял Ольгу Бузову, а иногда и поднимал руку.
Однако, совместное время влюбленных не прошло зря. Кажется, Дава вдохновился многогранностью личности бузовой и решил пойти по ее стопам. Теперь Давид Манукян станет актером.
Бывший любовник Ольги Бузовой рассказал, что режиссер Сарик Андреасян пригласил его в съемки второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора". Дава исполнит одну из главных ролей.
"Для меня это новый опыт. С детства мечтал сниматься в кино, очень долго к этому шел, проходил актерские курсы", — делится Давид.
Будущая звезда сериала честно признается, что не ждет никаких наград и признания от уважаемых маестро кинематографа. Его цель в проекте — творческая самореализация и получение удовольствия. Кроме этого, экс-бойфренд Ольги Бузовой просто хочет подарить людям радость и смех в тяжелые времена.