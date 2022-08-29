"Прохожу курс молодого отца": скрытный Манукян представил публике новорожденного малыша

Блогер и телеведущий Давид Манукян, более известный как DAVA, сообщил поклонникам о радостном событии.

После разрыва с поющей телеведущей Ольгой Бузовой Давид Манукян стал более скрытным. С того времени о его личной жизни известно не так много. Лишь ходили слухи, что молодой артист встречается с певицей Мари Краймбрери. 30-летняя исполнительница не так давно опровергла эти сплетни.

Скорее всего, сейчас Манукян сосредоточен на карьере и своей семье, которая, кстати, недавно пополнилась. Давид представил поклонникам новорожденного малыша – двоюродного брата, опубликовав милое видео. "У меня родился братик, прохожу курс молодого отца, получается?", – написал 29-летний блогер.

Поклонники поздравляют Манукяна с радостным событием и выражают уверенность в том, что Давид, если у него родится собственный ребенок, будет хорошим отцом. "Запредельная милота", "Тебе очень идет", "У тебя все будет!", "Ты будешь прекрасным папой", – пишут интернет-пользователи артисту.

Напомним, Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой полтора года. Расставание знаменитостей, которой произошло в начале прошлого года, было скандальным. В то время как телеведущая обвиняла экс-бойфренда во всех смертных грехах, тот хранил молчание, не подогревал и не опровергал различные сплетни.