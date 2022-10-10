“Страшнее нет врага”: Волочковой угрожают масштабным сливом компромата

Анастасия Волочкова представила подписчикам свою фаворитку: крестница балерины теперь выполняет роль ее директора. Куда же делась Светлана Герасимова?



Продолжение: Как Пугачева и Хаматова: Волочкова назвала свое решение уехать жить в Лондон вынужденным

Любая женщина вянет без мужского внимания. Особенно Анастасия Волочкова, которая давно известна тягой к совместным посиделкам у камина. Артистка, которая "никогда не считала себя ханжой", готова была отворить двери своего дома и продемонстрировать коронный шпагат для: бизнесмена Бахтияра, олигарха Султанбека, водителя Александра, блогера Чермена, бизнесмена Олега и банщика Сергея...

Сейчас новыми отношениями даже не пахнет, поэтому оставшаяся без мужиков Анастасия решила получить эмоции другим путем: поругалась, очевидно, со своим директором Светланой Герасимовой.

Некоторое время назад Анастасия представила публике свою крестницу Элизу, которая раньше была помощницей балерины, а теперь стала ее директором. Ведь именно к ней, как стало известно из соцсетей, теперь должны обращаться все, кто хочет нанять или пригласить куда-то Волочкову.

По мнению пользователей интернета, шаг это глупый и необдуманный. За годы работы у Светланы Герасимовой накопилось, считают некоторые, множество компромата. Ведь именно она заступалась за Анастасию Волочкову в конфликтных ситуациях, сглаживала острые углы... Есть мнение, что обидевшиеся люди часто угрожают масштабным сливом компромата. Фанаты уверены, что участь такая может грозить и Анастасии.

"Страшнее нет врага, чем бывший друг", – прокомментировал событие один из подписчиков.

