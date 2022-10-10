"Какой мусор": несносную содержанку Барановскую бросили на помойке

История Юлии Барановской не перестает удивлять россиян. Из содержанки известного футболиста она превратилась в бизнес-леди и популярную ведущую. Несносную барышню боятся некоторые участники шоу "Мужское Женское" — своими вопросами Юлия может дойти до болезненной правды. Однако, именно в этом и заключается суть телепроекта, а значит Барановская справляется со своей работой.
Не забывает ведущая вести и социальные сети. Там она рассказывает не только о событиях личной жизни, но и об общественно-значимых проектах. Например, Юлия Барановская рассказала об Экологическом форуме, который пройдет в России 10 и 11 октября.
В этот раз подписчики бросили Барановскую наедине с помойкой и эко-проблемами, поскольку посчитали, что в тяжелые для страны дни нужно заниматься другим.
"Юлия, какой мусор сегодня, какие реформы?" — написали в комментариях.
И все-таки эконеделя — это большое событие. По информации телеканала "360", в рамках мероприятия пройдут обязательные уроки для школьников. Возможно, дети Юлии Барановской тоже посетят эти лекции. Так, активисты закладывают основы осознанного потребления, и поднимают вопросы переработки мусора на новый уровень.
Уже сейчас заметно изменение отношения к экологии в бизнес-кругах, сообщают URA.RU. Например, экологи провели масштабную проверку на предприятиях в Челябинске и остались довольны результатами. Скорее всего, Юлии Барановской стоило рассказать об успехах в сфере экологии, чтобы заинтересовать своих подписчиков.