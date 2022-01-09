Молодой артист подтвердил роман с Анджелиной Джоли

После громкого развода с Брэдом Питтом 46-летняя голливудская артистка стала меньше появляться на публике. Однако вскоре ее стали часто замечать в компании 31-летнего музыканта. Папарацци снимали их вместе в ресторанах, а инсайдеры рассказывали, что постоянно видят их вместе в доме Джоли. Поклонники тут же предположили, что у звезд завязался роман.
Летом ушедшего года заговорили о совместном проекте знаменитостей, сами они никак не комментировали вновь сложившиеся близкие отношения. Долгое молчание со стороны виновников пересуд заставило фанатов слегка отпустить тему, но The Weeknd подлил масла в огонь своим новым альбомом.
В одном из треков есть слова о новой девушке. "Моя новая девушка, она кинозвезда", – несколько раз звучит в композиции. Поклонники и западные СМИ уверены, что таким образом молодой артист решил подтвердить роман со звездой Голливуда. В Сети предполагают, что связь с Джоли нужна рэперу для того, чтобы попасть в кинобизнес.
Ранее стало известно, что ребенок Анджелины Джоли и Бреда Питта не принял сторону матери на судах. По решению властей дети остались с Джоли, а звездный отец может лишь недолго навещать их по часам. Шайло с таким решением не может смириться, отчаянно пытаясь встретиться с отцом. Такое решение сильно ударило по Анджелине.