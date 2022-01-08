"Специально ничего не делала": Костенко рассказала о подготовке к материнству

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко – счастливые родители троих детей. Также у футболиста есть еще дочь от первого брака. Супруга спортсмена активно ведет свой микроблог, в котором рассказывает о своей жизни, материнстве, об отношениях с мужем. Накануне у женщины спросили, что она делала, чтобы подготовиться к материнству.
По словам модели, она по сути с детства готовилась к роли матери. Так, она росла в многодетной семье, в которой была старшим ребенком. Так что специально она никак не готовилась, ведь с ранних лет Анастасия уже научилась ухаживать за малышами. "Специально ничего не делала", – написала жена Тарасова.
Также Костенко часто дает советы по поводу воспитания детей. Так, она рассказала, что не отучает детей от рук и сна с родителями. По ее мнению, не стоит лишать малыша триместра донашивания, ведь этот период важен для его развития. То же и касается совместного сна, поскольку в это время ребенок получает необходимое ему родительское тепло.
Напомним, что Костенко рада, что смогла воплотить себя в роли матери. Многие интересовались, не жалеет ли она, что посвятила себя семье и забросила карьеру модели. Однако Анастасия отмечает, что очень счастлива.