Алибасов убит трагическими известиями: Память отбивает

Весь мир следит за тревожными и стремительно развивающимися событиями в Казахстане. О протестах уже высказались многие российские знаменитости, которые не могут оставаться равнодушными.
Особенно болезненно переживает из-за новостей о кровопролитии знаменитый музыкальный продюсер Бари Алибасов. Он убит и раздавлен новостями, которые тиражирует пресса.
Бари Алибасов-младший сообщил, что его отец избегает просмотра телевидения, поскольку не может спокойно лицезреть то, что происходит на его родине прямо сейчас. Продюсер группы "На-На" буквально не находит себе места из-за того, что гибнут люди.
Наследник знаменитости добавил, что состояние Алибасова обостряет его шаткое здоровье, а также стресс. Он отметил, что у продюсера на фоне всего наблюдаются проблемы с памятью. Алибасов-младший отметил, что разборки с Федосеевой-Шукшина не влияли на него так, как влияет происходящее на его родине.
Стоит отметить, что протесты и погромы в Казахстане длятся с начала наступившего года. Искрой для нарастающего недовольства людей стало повышение цен на газ.
Переворот на территории страны сопровождались актами мародерства. На события отреагировала российская телеведущая Лера Кудрявцева. Она назвала происходящее в Казахстане "полной жестью".