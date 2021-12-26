"Сразу водочки себе налил": Звездный адвокат проговорился о пристрастиях Алибасова

Сергей Жорин рассказал, как находит подходы к своим знаменитым клиентам.

Накануне Нового года юрист решил поделиться с поклонниками откровениями о работе с артистами. Он занимается наследствами и разводами у тех, за кем пристально следит вся страна. Поэтому Жорину приходится находить индивидуальные способы, чтобы расположить к себе требовательных клиентов.

С многими артистами Сергей работает уже давно и точно знает, что именно нужно для приятной беседы. Например, Бари Алибасов предпочитает серьезные разговоры под крепкий алкоголь. "Он сразу вместо "здрасьте" водочки себе налил, хоп, и о деле", – поделился Жорин.

Скандальный рэпер Моргенштерн, по словам адвоката, предпочитает говорить о делах под виски. А вот 76-летний Евгений Перосян обычно пьет чай с лимоном, заботясь о здоровье.

Бари Алибасов давно известен любовью к спиртным напиткам. В какой-то момент артист перестал употреблять алкоголь из-за проблем со здоровьем. Своим состоянием он нередко пугает поклонников, то жалуясь на проблемы с памятью, то пугая изможденным видом.

Недавно Алибасов показал видео с фигурой Джеймса Брауна и спросил у поклонников, кто это. В Сети стали переживать, что Алибасов перестал узнавать людей.