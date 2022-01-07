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Шоу-бизнес
Вскрылась грязная правда об отношениях Мироновой со звездной родней: Не любила и на могилы не ходит

Вскрылась грязная правда об отношениях Мироновой со звездной родней: Не любила и на могилы не ходит

Как оказалось, взаимоотношения Марии Мироновой с родственниками по линии отца были далеки от идеальных.
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Сегодня свой день рождения отметила бы актриса Мария Владимировна Миронова. Ей бы исполнилось сто одиннадцать лет. Примечательно, что в этот день внучка артистки никак не почтила память звездной бабушки. Зато Мария Миронова-младшая выложила снимки с танцевальной репетиции. Женщина участвует в проекте "Танцы со звездами".

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 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Как известно, дочь Андрея Миронова никогда не распространялась ни об отце, ни о бабушке. Однако причины такого поведения были загадкой для общественности. Недавно на эту тему высказалась Татьяна Егорова, которая была когда-то возлюбленной известного актера.

По ее словам, Миронова-младшая находилась в конфликте со родственниками. Более того, она не любила звездную родню. Так, Татьяна заявила, что Мария даже не ходит на кладбище, где похоронены члены ее семьи. Также она сказала, что перед смертью Мария Владимировна сетовала на то, что внучка открестилась от нее и не хочет общаться. Кстати, несмотря на это, Миронова-младшая пользуется всеми привилегиями знатной актерской фамилии.

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Мария Миронова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 января 2022, 17:56 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Брлям
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Позвольте полюбопытствовать, в чем гряз? Семейка была еще та, девочку считали вторым сортом. Вполне уместное отчуждение к такой родне.
Гость935128
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И что тут удивительного?! Отец воспитывал чужую дочь, а свою бросил в маленьком возрасте. К тому же он был постоянно занят, на общение с дочкой времени явно не хватало. А бабушка была с таким характером, что выносить ее мог только ее Андрюша. На кладбища не все могут ходить, а почтить память родных можно не только у могил.
Гость935026
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Брлям
Позвольте полюбопытствовать, в чем гряз? Семейка была еще та, девочку считали вторым сортом. Вполне уместное отчуждение к такой родне.
Если так все плохо,так откажись от фамилии Миронова и не красуйся родством с Андреем Мироновым.
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