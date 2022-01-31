Проститься не дадут: дети погнали поклонников от гроба с Куравлевым

Леонид Куравлев сыграл более чем в 200 картинах. В числе наиболее известных работ актера – роли в картинах "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня". У него миллионы поклонников. Правда, проститься им с кумиром не дадут.

Изначально планировалось, что прощание с Народным артистом РСФСР состоится 1 февраля на сцене столичного Дома кино, где проходили премьеры многих его картин и где он сам часто выступал. Но когда подготовка к гражданской панихиде шла полным ходом, дети покойного заявили, что публичности не хотят. И запретили поклонникам и журналистам присутствовать на траурной церемонии.

Прощание в итоге пройдет в Центральной клинической больнице, там же состоится и отпевание. Посторонних к гробу не пустят – на этот случай будет увеличено количество охраны. А после панихиды состоится захоронение на Троекуровском кладбище Москвы возле умершей в 2012 году жены артиста. Он сам выбрал место и на памятнике супруге сразу выбил и свое имя.

Напомним, в начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.

